Residenza del Sole, finalmente la nuova palestra coperta polivalente: inaugurata con grande festa per i bambini

Grande festa per i bambini della scuola primaria di Residenza del Sole. lnaugurata finalmente, questa mattina alle 9:30 la nuova palestra polivalente coperta, che consentirà agli scolari di fare attività motoria in tutta sicurezza e al riparo dalle intemperie, alla presenza del Sindaco, Assessore ai lavori pubblici, consiglieri, dirigente scolastico, di tutti i docenti, dei collaboratori e delle Forze dell’ordine. Le prime dichiarazioni dell’assessore ai lavori pubblici Silvano Corda: “Sono soddisfatto della tempestività della nostra amministrazione per avere messo a disposizione degli scolari un’impianto fondamentale per il loro pieno sviluppo educativo e sociale”.

Fonte: Casteddu On Line

