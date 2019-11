Sarroch, costi inesistenti nella contabilità per oltre un milione e mezzo: blitz della Finanza

I

inanzieri

della Tenenza di Sarroch hanno

ulteriormente

approfondito un contesto di

polizia

economico finanziaria relativo ad una verifica fiscale recentemente conclusa, ad

esito

del quale hanno rilevato l’inserimento in dichiarazione dei redditi, da parte di una

società

operante nel settore dei trasporti, di costi relativi ad operazioni commerciali in

realtà

mai avvenute.

La

precedente attività ispettiva aveva disvelato

un

meccanismo

fraudolento

tramite il quale

la

società

in esame, di concerto con un

’

altra

analoga

azienda

del territorio, aveva emesso,

per

gli anni d’imposta dal 2014 al 2017, fatture per operazioni inesistenti nei confronti di

altre

due aziende compiacenti aventi sede nel nord Italia, anch’esse operanti nel

medesimo

settore, per un importo complessivo pari a 4.823.827

euro

Tale

sistema di

frode

– cha ha consentito un’indebita detrazione di I.V.A. per 1.060.440

euro

si

basava sul fatto che le società utilizzatrici delle fatture per operazioni inesistenti,

per

abbattere gli utili derivanti dall’esercizio della propria attività d’impresa, simulavano dei

rapporti

di sub-appaltato con lo scopo di giustificare i costi mai sostenuti

Tale

attività di verifica era stata condotta, per la ricostruzione del reale volume d’affari,

da

un

lato attraverso l’utilizzo dell’applicativo “

Spesometro

Integrato

”

– un

database

in cui

sono

riportate tutte le fatture registrate e con il quale, individuati i fornitori del soggetto

ispezionato,

è possibile risalire a tutti gli acquisti effettuati – e dall’altro con l’invio di

appositi

questionari nei confronti dei clienti/fornitori delle società per il reperimento

indiretto

della documentazione contabile

Con

questa nuova tranche ispettiva, a fronte dell’acquisizione di nuovi ed ulteriori elementi

probatori,

i Finanzieri hanno delineato un’ulteriore condotta illecita nei confronti

dell’amministratore

della società, il quale, al fine di

abbattere

l’utile imponibile e

conseguentem

en

te

pagare meno tasse, ha inserito in contabilità costi fittizi per un

ammontare

complessivo di 1.600.000 euro.

L’amministratore

della società è stato quindi segnalato sia alla Direzione Provinciale

dell’Agenzia

delle Entrate di Cagliari per il recupero a tassazione dei costi fittiziamente

indicati

in dichiarazione nonché denunciato a piede libero alla Autorità Giudiziaria per aver

presentato

la dichiarazione dei redditi indicando fraudolentemente costi inerenti a

operazioni

inesistenti

Fonte: Casteddu On Line

