Capodanno a Cagliari con Capossela

(ANSA) - CAGLIARI, 15 NOV - Cagliari saluta il nuovo anno con un concerto di Vinicio Capossela. Artista errante, che ha fatto del randagismo quasi una filosofia di vita, è il più dotato tra i cantautori italiani della sua generazione. Il 31 dicembre sarà in piazza Yenne per raccontare di guitti e vicoli chiassosi, pagliacci e marajà, notti insonni e corvi torvi. Ironico, sentimentale, straripante nel suo istrionismo, Capossela trascinerà i cagliaritani nelle atmosfere dei blues aspri e deliranti ispirati a Tom Waits e nelle "chanson" jazzy di Paolo Conte. Ma nel suo repertorio convivono anche il teatro di Brecht e il surrealismo, melodie mediterranee e sonorità fragorose di chiara matrice balcanica, pantomime circensi e atmosfere crepuscolari che spaziano dalle tradizioni rebetiche al miglior Luigi Tenco.

Da piazza Yenne tutta la città sarà 'viva' per i festeggiamenti di Capodanno, che ancora una volta si affida alla formula collaudata degli eventi diffusi. Così in piazza San Giacomo, dalle 22.30, si esibirà il gruppo Mambo Django e a seguire la band Foxi & Harry, mentre in piazza Santa Croce, terza location coinvolta, saliranno sul palco gli Smash Hits, poi sarà la volta del dj set Bettosun. Per il cartellone degli spettacoli di fine anno il Comune ha speso 254mila euro, cifra che comprende i costi per Capossela, l'allestimento del concerto, la security e la campagna pubblicitaria. "La gara è stata fatta a giugno - ha spiegato il sindaco Paolo Truzzu presentando gli eventi in città - ed è arrivata una sola offerta da parte di chi ha creduto nell'evento (aggiudicataria la società Vox Day, ndr) - I concerti fanno parte di un più ampio programma pianificato per tutto il periodo delle feste, da Natale in poi", ha precisato il primo cittadino.

In fase di posizionamento le luminarie nel centro storico, costate 290mila euro, e le casette di Natale da allestire in piazza Yenne, piazza del Carmine, Corso Vittorio Emanuele e piazza San Michele. Il sindaco conta anche di chiudere il 31 in bellezza con i fuochi d'artificio: "stiamo cercando le risorse nelle pieghe del Bilancio", ha annunciato. (ANSA).