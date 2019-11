Terralba: la palestra comunale diventa un palazzetto per grandi eventi L’amministrazione ha approvato il progetto esecutivo. Via ai lavori in primavera

La palestra comunale di Terralba, in via de Amicis, diventerà un vero e proprio palazzetto, adibita per ospitare anche i grandi eventi sportivi. L’amministrazione conta di finire i lavori entro la prossima stagione sportiva, così da consegnarlo alle società del paese a fine estate.

Il progetto è stato finanziato con 255 mila euro del bilancio comunale. L’Ufficio Tecnico del Comune sta ora avviando le pratiche per l’affidamento dei lavori, che dovrebbero iniziare in primavera, con la fine delle piogge.

I lavori comprendono il rifacimento del tetto, ormai datato. Il tetto nuovo verrà riposizionato sulla vecchia copertura. Verrà, inoltre, ampliato l’impianto d’illuminazione interna, secondo le normative in vigore per i grandi eventi sportivi. All’interno della palestra verranno anche sostituiti tutti gli infissi.

I lavori andranno a migliorare anche gli esterni, sia con interventi all’impianto di illuminazione, sia con un ingente ampliamento dell’area parcheggi: 40 posti segnalati da apposite strisce, più il rifacimento del manto stradale di un’area di proprietà comunale adiacente alla palestra, che verrà adibita a parcheggio, così da aumentare il numero dei posteggi.

La palestra di via de Amicis era già stata, precedentemente, oggetto di altri interventi, che riguardavano soprattutto gli spazi interni, grazie a un finanziamento privato da parte della banca di Arborea, donato in seguito all’alluvione che colpì il paese nel 2013. Con quel finanziamento venne rifatta la pavimentazione, in parquet, i bagni nuovi per gli sportivi e gli spettatori e ampliato il numero di posti nelle tribune.

La palestra comunale viene utilizzata dalle società sportive di basket e pallavolo del paese, che contano circa 250 iscritti. “I lavori”, commenta l’assessore allo Sport e ai Lavori Pubblici Andrea Grussu, “saranno iniziati in primavera in modo da non intralciare nell’attività delle società sportive, che in quel periodo sono ferme per la pausa estiva. Nel caso si prolunghino più del dovuto, chiederemo alla palestra di proprietà provinciale, sempre a Terralba, di far allenare i ragazzi lì”.

“Con questi lavori il nostro palazzetto diventerà un vero fiore all’occhiello del territorio”, prosegue Grussu. “La nostra amministrazione sta dando davvero tanta importanza allo sport, perché riconosce la grande forza che può dare a una comunità, non solo a livello di benessere fisico, ma anche sociale. Permette ai ragazzi di vivere in ambienti sani, tenerli occupati e lontani dalla strada. Ovviamente, tutto questo è possibile grazie alle nostre società sportive, che si impegnano quotidianamente per i nostri ragazzi”.

