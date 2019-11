Cagliari, il Natale arriva anche in piazza San Michele: 30 casette sino all’Epifania

Le casette di Natale a Cagliari? Ci saranno, tra piazza Yenne e il Corso Vittorio e in piazza del Carmine. Ma la novità, quest’anno, arriva dalla periferia: in piazza San Michele, salvo imprevisti dell’ultimo minuto, dai primi di dicembre sarà possibile passeggiare e respirare quell’aria tipicamente nordica regalata dagli stand cento per cento natalizi. L’annuncio arriva dal sindaco di Cagliari Paolo Truzzu: “Abbiamo scelto piazza San Michele per consentire anche a un altro pezzo della città di godere del mercatino natalizio. Ci sono due proposte in campo, stiamo ultimando tutte le valutazioni del caso”. Sì, perchè in un caso c’è la richiesta di piazzare una trentina di casette natalizie, in un altro caso l’idea è di tirare su degli stand. A prescindere dalla scelta finale, il mercatino rimarrà sino all’Epifania. E, a proposito di Natale, tanti eventi in arrivo in tutta la città dal quindici dicembre: spettacoli e show nelle strade garantiti sino alla sera della Vigilia del giorno più magico dell’anno. Tutte le luminarie sono già state appese, i soldi messi a correre dall’amministrazione comunale sfiorano quota 300mila euro.

E, sul punto, il sindaco si “lamenta” dei cagliaritani che hanno storto il naso nel vedere gli operai in azione per piazzare palle colorate e fili di luce sin da metà novembre: “Siamo campioni del mondo per la capacità di trovare qualcosa che non funziona. In altre realtà europee cominciano a settembre”, osserva Truzzu.

