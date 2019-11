Argiolas, primo Spumante da Nuragus 100%

(ANSA) - CAGLIARI, 15 NOV - Arriva sul mercato il primo spumante vinificato con metodo classico da uve 100% Nuragus. E' "Metodo Classico", prodotto dalla Cantina Argiolas di Serdiana.

L'azienda scommette infatti su un altro vitigno della tradizione sarda e lo eleva alla sua massima espressione in bollicina, per la prima volta in purezza. Sarà in commercio da Natale in edizione limitata con 3.000 bottiglie. Il vitigno autoctono sardo a bacca bianca, che ben si presta all'espressione in bollicina, è interpretato da Argiolas secondo il sofisticato metodo degli Champagne e dei Franciacorta. "Un altro importante passo svolto dalla cantina nella valorizzazione di un vitigno tra i più antichi della nostra bella Sardegna - afferma la responsabile marketing e comunicazione, Valentina Argiolas - al processo iniziato con la rivalorizzazione dei vitigni tradizionali quali Nasco e Monica si aggiunge oggi il lavoro sul Nuragus. Testimonianza di come da un semplice vitigno spesso sottostimato si possa ricavare invece un vino elegante e complesso".

L'etichetta si ispira alla tramatura di un tappeto sardo.

"Uno spumante di grande complessità, dove le note di fiori bianchi, agrumi ed erbe mediterranee si fondono perfettamente con le note dolci di crema pasticcera, mandorla glassata e leggera crosta di pane. In retrogusto erbe mediterranee e note salmastre - spiega l'enologo di Argiolas, Mariano Murru - primo affinamento di sette mesi parte in acciaio e parte in barrique, 48 mesi di affinamento sui lieviti, sei mesi di affinamento in bottiglia post sboccatura". (ANSA).