Donna investita stamane nel centro di Oristano: l’ennesimo incidente

L’incidente di stamattina segue quello avvenuto in via Cagliari solo due giorni fa ed è l’ultimo di una serie che da mesi ormai si registrano a Oristano.

Ancora un pedone investito a Oristano. L’ennesimo incidente in città è avvenuto stamattina intorno alle 9, all’angolo tra via Brancaleone Doria e via Rossini.

Fonte: Link Oristano

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.