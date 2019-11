Tenta la fuga e investe un ispettore: due arresti dalla polizia per spaccio

Ordine cautelare per un uomo e una donna di Cabras. L’operazione della Squadra Mobile a Oristano Provvedimento d’arresto per un uomo e una donna di Cabras, accusati di spaccio di droga e fermati dagli agenti della Squadra mobile a Oristano. I due, P.A., di 47 anni e A.E., di 31 anni, lo scorso 7 novembre, sono stati sottoposti a un controllo dagli agenti della Squadra mobile, in via Cagliari, all’uscita per Santa Giusta, nei pressi della rotonda. L’uomo in un disperato tentativo di fuga, alla guida della sua auto, ha investito un ispettore della mobile che stava procedendo alla sua identificazione, causandogli lesioni guaribili in 10 giorni. La donna, al lato passeggero, ha gettato dall’auto alcune dosi di cocaina, circa 10 grammi, già pronte per essere vendute.

Nelle abitazioni dei due, sottoposte a perquisizione, è stata rinvenuta, inoltre, ulteriore sostanza stupefacente e tutto l’occorrente per il suo taglio e confezionamento. Per l’investimento dell’ispettore l’uomo è stato anche denunciato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Oristano, dopo aver convalidato l’arresto e tenuto conto degli elementi di colpevolezza acquisiti dalla polizia, ha emesso la misura della custodia cautelare in carcere per l’uomo, rinchiuso nell’istituto di Massama, mentre a carico della donna, sono scattati gli arresti domiciliari. La donna, infatti, è ritenuta responsabile, in concorso con l’uomo, di attività di spaccio nel comune di Cabras. Venerdì, 15 novembre 2019 L'articolo Tenta la fuga e investe un ispettore: due arresti dalla polizia per spaccio sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano