Bullismo e violenza sulle donne, due piaghe da contrastare: un convegno a Cagliari

Seguirà intervento della psicologia e psicoterapeuta la dottoressa Tamara Collu che si è occupata dello sportello Antistalking della Provincia che spiegherà come si interviene psicologicamente sulla violenza. Un intervento invece della criminologa Dionisia Deplano che spiegherà dal punto di vista criminologico. La dottoressa Francesca Ena che si occupa nel campo di intervenire sulle vittime e mostrerà i profili e l’inquadramento delle richieste di aiuto. Un intervento delle forze dell’ordine e infine l’avvocato penalista e Segretario delle Camere Penali Giuseppe Ledda che spiegherà le conseguenze giuridiche per chi commette atti di violenza.

Per la prima volta in occasione della Expo Sardegna Mediterraneo è stato organizzato un convegno formativo dal teme “Bullismo e violenza sulle donne, due piaghe sociali da contrastare”. Il convegno è rivolto agli specialisti nel settore, psicologi, psicoterapeuti, avvocati ,magistrati e rivolto agli alunni delle scuole medie e superiori e docenti scolastici. All’importante incontro ci saranno autorevoli relatori, tra cui il Maestro Pandolfi Francesco Docente Formatore Nazionale, Maestro di difesa personale e autore del libro “Uscire dalla violenza si può” dedicato a Valentina Pitzalis e a tutte le donne che hanno subito violenza, introdurrà sulle due tematiche e farà capire l’importanza sulle scuole con un video sul bullismo girato con i ragazzi di un istituto scolastico del cagliaritano.

Fonte: Casteddu On Line

