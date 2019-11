Air Italy, sciopero dei piloti il 25

Ci auguriamo che il nostro sostegno incondizionato all'azione di sciopero venga raccolto dall'Azienda e dai sindacati confederali come l'ennesimo tentativo di dialogo costruttivo da parte del Direttivo AP e dei suoi associati che mai sono venuti meno al loro senso di responsabilità ed a corretti rapporti di reciproco rispetto con i propri primi datori di lavoro: i passeggeri, con i quali - conclude l'Ap - ci scusiamo sin d'ora per gli inevitabili disagi che lo sciopero del 25 arrecherà ma che, ne siamo certi, saranno poca cosa a confronto di quelli che la stessa dirigenza sta sistematicamente e malcelatamente strutturando per il futuro prossimo della nostra Compagnia".

Fonte: Ansa

