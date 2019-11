Marijuana nel portamonete e in casa: in manette pusher cagliaritano a Quartu

Continuano i quotidiani servizi della Polizia di Stato mirati al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare nelle aree frequentate prevalentemente da minori. Nella mattina di ieri gli Agenti della Sezione Polizia Anticrimine del Commissariato di Quartu Sant’Elena, in seguito ad un’accurata attività investigativa di controllo nelle vicinanze del Parco Matteotti, in Via Gabriele D’Annunzio, i poliziotti hanno fermato N.C., 18enne cagliaritano ma residente nella cittadina quartese, con precedenti di polizia commessi da minorenne.

Il giovane è stato trovato in possesso di un portamonete dove al suo interno erano occultate 12 bustine contenenti circa 10 grammi di marijuana e la somma di 15 euro, quale presunto provento dall’illecita attività. La perquisizione nell’abitazione del ragazzo ha permesso agli agenti di rinvenire un barattolo al cui interno erano nascosti altri 35 grammi di marijuana; un astuccio porta occhiali con all’interno 8 bustine contenenti 10,50 grammi della sostanza e una busta contenete altri 13 grammi; due bilancini elettronici e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Inoltre gli Agenti hanno rinvenuto un’ulteriore somma di 15 euro e un telefono cellulare risultato essere stato smarrito e per il quale era stata presentata denuncia.

E’ stato tratto in arresto per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti, ed indagato per il reato di ricettazione.

Si trova ora ai domiciliari, in attesa di essere presentato all’udienza per direttissima fissata per questa mattina.

