Cagliari, pubblicati i calendari delle prove di idoneità per il progetto Lavoras

A partire da venerdì 15 novembre, i calendari delle convocazioni, man mano che verranno comunicati dai presidenti delle commissioni, saranno pubblicati nell'”Albo pretorio online” dell’Ente nella sezione “Atti in pubblicazione del Comune” – “Atti del Comune” – tipo di documento – selezionare: – “Altri tipi di documenti del Comune”

La calendarizzazione al momento riguarda i seguenti profili:

n. 8 Programmatore informatico, ID 12912

n. 5 Operatore di data entry, ID 12976

n. 1 Programmatore informatico, ID 12962

n. 1 Programmatore informatico, ID 12952

n. 1 Progettista di siti web, ID 12939

n. 2 Addetto inserimento dati – Programmatore informatico, ID 12931

n. 3 Programmatore informatico, ID 12975

n. 4 Programmatore informatico laureato, ID 12917

n. 1 Architetto id 12907

n. 2 Ingegneri Civili id 12916

n. 1 Tecnico Laureato nelle scienze Giuridiche id 12947

n. 1 Tecnico Laureato nelle scienze Ingegneristiche civili e dell’Architettura id 12949

n. 2 Ingegneri Civili id 12925

n. 1 Tecnico Laureato nelle Scienze Giuridiche id 12946

n. 1 Ingegnere Civile id 12950

n. 2 Ingegneri Edili e Ambientali id 12964

n. 1 Tecnico Laureato nelle Scienze Giuridiche id 12969

n. 1 Ingegnere Civile id 12971

n. 5 Tecnici Laureati nelle Scienze Ingegneristiche e dell’Archittetura id 12967

n. 1 Ingegnere Civile id 12980

n. 3 Geometra id 12910

n. 6 Geometra id 12948

n. 4 Geometra id 12960

n. 2 Periti edili id 12965

n. 1 Disegnatore Tecnico id 12945

n. 5 Geometra id 12966

n. 2 Geometra id 12972

n. 5 Geometra id 12979

n. 12 Addetti all’accoglienza e all’informazione nelle imprese e negli Enti Pubblici (licenza media) id 12941

n. 6 Custodi di cimitero id 12986

n. 2 Pisicologi Sociali id 12928

n. 1 Addetto Stampa (Laureato) id 12918

I candidati interessati sono invitati a presentarsi, muniti di un documento di identità in corso di validità, nel giorno, nell’ora e nella sede indicata negli elenchi.

Per le convocazioni relative agli altri profili si rinvia alle successive pubblicazioni.

Per le eventuali problematiche connesse alle convocazioni relative alle prove d’idoneità potrà essere inviata una e-mail al seguente indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

