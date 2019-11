Muflone sofferente salvato dai forestali

Un esemplare di muflone è stato recuperato in località "Funtana e Margiane", a Gadoni, dagli uomini della stazione forestale di Aritzo. L'animale era in evidente stato di malessere e aveva difficoltà a muoversi. Il muflone, un maschio adulto, era stato segnalato da un cittadino al personale del Corpo Forestale che ha provveduto a trasferirlo al Centro Recupero Fauna selvatica di Monastir. Il veterinario che gli ha prestato le prime cure sospetta la presenza di una infezione. Il muflone sarà trattenuto nella struttura il tempo necessario per le cure e riacquisterà la libertà non appena tornerà in forze.

Fonte: Ansa

