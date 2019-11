Tour World Cup FIFA, le Coppe a Nuoro e Sassari

Il Presidente del CR Sardegna Gianni Cadoni ha messo l’accento sull’opera sociale del calcio: “Noi lavoriamo per aggregare. Non dimentichiamoci che chi ha vinto le coppe del mondo è stato un Dilettante. Sono orgoglioso e fiero di aver portato il tour per la Sardegna, sono state poche le regioni che l’hanno potuto offrire ai propri tifosi. Ringrazio il Presidente Cosimo Sibilia, sempre attento e puntuale nell’assicurare alla Sardegna la realizzazione di eventi di respiro mondiale.” È intervenuto anche Lucio Masia, delegato Coni Sassari: “Ringrazio per quanto il Presidente Cadoni ha fatto per l’Isola, il tour accresce la stima verso il CR Sardegna”.

La mattina di giovedì 14 novembre i prestigiosi trofei erano a Nuoro all’ExMè in piazza Mameli, in un’esposizione preceduta dalla conferenza stampa. Accolti dal delegato FIGC Luigi Secci, il sindaco di Nuoro Andrea Soddu, il questore Massimo Alberto Colucci, insieme a Sandro Floris, delegato Coni Nuoro, hanno celebrato con il Patrocinio del Comune di Nuoro la presenza dei Trofei. Fra il pubblico una delegazione della Nuorese calcio del presidente Maurizio Soddu.

Fonte: Casteddu On Line

