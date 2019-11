Basket: Eurodonne, Italia ko con R.Ceca

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - Inizia con una sconfitta il cammino della Nazionale femminile nell'Europeo di basket che, nel 2021, verrà ospitato da Francia e Spagna. A Cagliari, davanti ai 2 mila spettatori del PalaPirastu, le azzurre sono state battute per 62-52 dalla Repubblica Ceca. La migliore marcatrice è stata Cecilia Zandalasini, con 16 punti, in doppia cifra anche Francesca Dotto (13) e Martina Bestagno (10). Domani la squadra si sposterà a Roma, sabato poi il trasferimento a Gentofte (30 km da Copenaghen) dove domenica 17 le azzurre affrontano la Danimarca, con inizio 15,30. Nell'altra sfida del Girone D di qualificazione, la Romania ha superato la Danimarca 70-55.

Fonte: Ansa

