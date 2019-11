Tragico incidente mortale a Villacidro, la vittima è un 35enne di Sant’Andrea Frius

Francesco Melis, 35 anni, di Sant’Andrea Frius. È questo il nome della vittima del terribile incidente stradale avvenuto sulla Sp 61 a Villacidro. Il giovane, diretto a San Gavino Monreale, ha perso il controllo della sua Nissan Juke all’improvviso, andando a sbattere violentemente contro la seconda rotatoria. A causa del forte impatto l’auto si è ribaltata, prima di uscire fuori strada. Per il 35enne purtroppo non c’è stato nulla da fare, il suo cuore ha cessato di battere quasi subito. Inutili i soccorsi dell’ambulanza medicalizzata del 118 arrivata sul luogo della tragedia. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Guspini e del radiomobile di Villacidro, insieme ai Vigili del fuoco.

Fonte: Casteddu On Line

