Cagliari, la Fiera fa marcia indietro e elimina il biglietto d’ingresso da 6 euro

La Fiera fa marcia indietro: ad appena 24 ore dal taglio del nastro della Sardegna Expo, infatti, viene eliminato il biglietto d’ingresso. Non si dovranno più pagare sei euro per visitare i sei padiglioni aperti con, all’interno, stand pieni di torrone e dolci, gioielli, ma anche statue nuragiche e tappeti. Da oggi e sino a domenica diciassette novembre l’entrata sarà gratuita, e i cancelli aperti continueranno a essere solo quelli del viale Diaz. Niente ticket nemmeno per visitare, in parallelo, la rassegna “Fiori e Spose”, in programma da domani a domenica. Ieri, dopo l’articolo di Casteddu Online, molti lettori e anche qualche standista hanno contattato la nostra redazione per chiedere informazioni sull’obolo da versare: non tutti, infatti, ne sarebbero stati al corrente. Adesso, il cambio di rotta: l’auspicio è che, con l’ingresso libero, molti cagliaritani e sardi scelgano, durante il fine settimana, di fare una capatina alla Fiera.

