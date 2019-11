“Ogni sera alla chiusura lasceremo appesi fuori dei pacchetti con il non venduto. Per chi volesse…”. Questo il messaggio che Nicola Loi pasticcere quartese ha postato nella pagina Facebook della propria attività. I dolciumi invenduti sono a disposizione delle persone bisognose di Quartu nel locale di via Fiume.

“Mettiamo tutto alle 21 e alle 3 del mattino quando rientriamo al lavoro non c’è più nulla”, spiega Loi, “portano via tutto. Una signora è venuta a ringraziarci e ci ha confessato che grazie al vassoio che le abbiamo messo a disposizione ben 10 persone hanno mangiato paste. Ed era da tempo che non me mangiavano”.

L'articolo Ogni sera i dolci invenduti ai bisognosi: il pasticcere di Quartu dal cuore d’oro proviene da Casteddu On line.