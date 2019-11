Procedono i lavori sul ponte Lungosaline, Delunas: “Tutto secondo cronoprogramma”

Nonostante il maltempo i lavori per la ricostruzione del ponte sul Canale Perdalonga, nel Lungosaline di viale Colombo, procedono spediti da parte della ditta incaricata dal Comune. “Tutto come da cronoprogramma assicura” il Sindaco Stefano Delunas. Il ponte delle mille polemiche era stato chiuso a causa del cedimento dell’impalcato.

Nella prima settimana di lavori è stato rimosso il calcestruzzo danneggiato, via allo strato di usura, il taglio e la demolizione dell’impalcato. “Negli ultimi giorni – spiega Delunas – si è invece passati alla posa delle nuove travi che costituiscono la base portante dell’infrastruttura. Uno dopo l’altro si è provveduto al montaggio dei blocchi prefabbricati e già in settimana potrebbe concludersi anche la fase che prevede il getto del calcestruzzo”.

Si spera sia la volta decisiva alla riapertura del ponte e quindi la fine dell’emergenza per i tanti quartesi che ogni giorno percorrono la via.

Fonte: Casteddu On Line

