“La rete dei Castelli della Sardegna”: tappa a Laconi

Seguirà poi, alle 19, l’artista argentino Gasparato che mostrerà al pubblico i frutti dei suoi spettacoli in giro per il mondo, con un evento esilarante e originale. Tra scene di destrezza, magia, delirio e comicità, utilizzerà un linguaggio universale che unirà il pubblico di tutte le età e nazionalità.

Il castello di Aymerich di Laconi è il protagonista della seconda tappa del festival culturale “La Rete dei Castelli della Sardegna”, prevista per domani e sabato 16 novembre. Durante il festival, che si terrà nella piazza del Castello Aymerich, si andrà alla scoperta delle le radici più profonde della nostra isola, in un clima di festa e di valorizzazione della nostra tradizione.

Fonte: Link Oristano

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.