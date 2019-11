Gallus (Udc) a favore dei pescatori professionali e sportivi di ricci: limiti meno rigidi

Proposta del consigliere regionale oristanese

Riceviamo e pubblichiamo

di Domenico Gallus

consigliere regionale

Come ogni anno all’apertura della stagione della pesca dei ricci le problematiche relative al settore esplodono con tutto il carico di strascichi polemici sulle metodologie utilizzate per la raccolta e sugli adempimenti che sono tenuti ad osservare i pescatori.

Da tempo si osserva, infatti, che una raccolta indiscriminata, come quelle avvenute nel passato più o meno recente, è stata la causa principale del depauperamento del patrimonio ittico costituito da questo succulento prodotto.

Ad oggi, nonostante siano state ristrette le maglie con una disciplina più rigida della raccolta, la ricerca della necessaria salvaguardia del patrimonio ittico costituito dai ricci di mare appare ancora lontana e densa di problematiche. Si rende quindi necessario adottare una programmazione della raccolta dei ricci in termini di tutela del prodotto e di sostegno per i pescatori.

Nessuno vuole negare il diritto dei pescatori professionali o sportivi di esercitare la pesca dei ricci, ma certo è che si rende necessario un nuovo paradigma che introduca una disciplina più rispettosa della raccolta sul versante della difesa di questo bene che ha riflessi di particolare rilevanza economica per il settore della pesca sardo.

Considerato che le grandi stragi di ricci vengono effettuate nella fascia marina che dai 5 ai 25 metri, la quale viene letteralmente depredata dai pescatori con l’ausilio delle bombole, determinando anche un ulteriore ingente danno ambientale che va ad incidere anche sulla pastura sui saraghi e le orate ghiotti di ricci di mare, si potrebbe limitare la pesca dei ricci ai pescatori che esercitano l’attività esclusivamente in apnea, con un prelievo di massimo 1000 ricci al giorno per i professionisti e di 50 al giorno per i pescatori sportivi.

In questo caso si potrebbe assicurare ai pescatori professionisti la possibilità di avere un numero di giorni di pesca garantito in modo da non essere condizionati dal brutto tempo, esercitando un minimo di elasticità con i termini di chiusura della stagione di pesca ai ricci.

Con questo provvedimento, tra l’altro, non avrebbe più necessità di vigenza l’attuale decreto regionale che ha ridotto la platea degli autorizzati alla pesca dei ricci ai soli pescatori professionali, escludendo ingiustamente quelli sportivi.

Giovedì, 14 novembre 2019

L'articolo Gallus (Udc) a favore dei pescatori professionali e sportivi di ricci: limiti meno rigidi sembra essere il primo su LinkOristano.it.