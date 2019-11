Una passeggiata tra i monumenti di Oristano all’insegna della salute

La manifestazione si terrà domenica 17 novembre. Per chiunque vorrà partecipare alla passeggiata culturale che caratterizzerà la XIV edizione delle Giornate della Storia, all’insegna della valorizzazione dei beni culturali promuovendo la salute e il benessere fisico, il ritrovo sarà alle 9.30, in Piazza Eleonora.

La Fondazione Oristano e l’ANIAD, l’Associazione Italiana Atleti Diabetici, in occasione delle Giornate della Storia, organizzano la passeggiata culturale “Mens sana in corpore sano”.

Fonte: Link Oristano

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.