Trasferte e rimborsi: assolto l’ex consigliere provinciale Mario Olla

Sentenza del tribunale di Oristano per il politico originario di Samugheo

L’ex consigliere provinciale di Samugheo Mario Olla è stato assolto dal tribunale di Oristano nell’ambito del procedimento giudiziario a suo carico, relativo alla contestata percezione dei rimborsi delle spese di viaggio all’epoca in cui era in carica. Olla, accusato di indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato è stato assolto perché “il fatto non è previsto dalla legge come reato”.

Il Tribunale, inoltre, ha revocato il sequestro dei beni che a suo carico era stato disposto su istanza della Procura della Repubblica.

Difeso dagli avvocati Piero Franceschi a Massimo Ledda, l’ex consigliere provinciale, inizialmente, era stato chiamato a rispondere del reato di truffa. Ma questo reato non era stato ravvisato dal giudice monocratico, perché aveva ritenuto assente l’elemento essenziale della truffa, costituito dall’induzione in errore dell’ente pubblico. Da qui la riformulazione dell’accusa, la contestazione di “indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato”, e la trasmissione degli atti al Tribunale in composizione collegiale.

Con la sentenza pronunciata oggi, le cui motivazioni saranno depositate solo fra 60 giorni, i giudici hanno ritenuto che il fatto contestato non sia previsto come reato, ed hanno quindi prosciolto Mario Olla con “formula piena”.

Nel frattempo, su decisione delle Corte dei Conti adottata in base ai soli atti dell’accusa, ed ormai passata in giudicato, Olla, comunque, aveva dovuto rimborsare alla Provincia di Oristano una parte delle somme che erano state contestate. I legali Franceschi e Ledda, hanno spiegato che quelle somme non saranno “ripetibili”, non potranno cioè essere restituite all’interessato.

