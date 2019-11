Sardegna, record di pastori indagati: in 250 sotto accusa per le proteste del latte. Continua la pioggia di avvisi di garanzia nei confronti dei pastori sardi che protestarono a febbraio per il prezzo del latte: la Procura di Oristano, come riportato oggi dalla Nuova Sardegna e dall’Ansa, indaga in particolare sulla manifestazione che si tenne davanti al Nuraghe Losa di Abbasanta. Ma anche sulle proteste che avvennero nella 131 e a Marrubiu. Pastori sardi che dunque rischiano guai giudiziari, mentre attendono ancora risposte concrete dal governo sull’aumento del pezzo del latte, più volte promesso dai politici.

Fonte: Casteddu On Line

