Troppi incidenti a Cagliari e strade buie, sos a Truzzu: “Mettiamo le strisce pedonali a Led come nelle città europee”. Un’idea molto interessante, quella della consigliera del Psd’Az Antonella Scarfò: al posto delle strisce pedonali quasi ovunque sbiadite, mettere quelle “luccicanti” e luminose a Led. “In tanti si lamentano perché Cagliari su questo aspetto è molto pericolosa- spiega la giovane consigliera sardista- infatti viale Colombo, viale Marconi, via Roma, viale Poetto sono totalmente al buio e le strisce pedonali non si vedono… per evitare altre vittime della strada abbiamo pensato a questa soluzione”.

Soluzione che è contenuta nella mozione che è firmata, oltre che da Antionella Scarfò, anche dai consiglieri Roberto Mura, Antonella Angioni, Loredana Lai, Alessandro Fadda e Marcello Polastri. “Chiediamo al sindaco che si impegni a ripristinare celermente e rinnovare la vernice degli attraversamenti pedonali nella città di Cagliari- dicono i consiglieri di maggioranza- in tutte quelle zone in cui le strisce risultino sbiadite o completamente assenti e ad installare impianti luminosi in prossimità delle stesse. Inoltre vogliamo che il Comune si impegni ad avviare uno studio per la realizzazione di un eventuale progetto sperimentale sulle strisce pedonali a LED per una maggior sicurezza dei pedoni nei tratti stradali poco illuminati e pericolosi per la scarsa visibilità e l’alta velocità degli automobilisti. E poi a colorare, in conformità della normativa nazionale ed europea, con vernice gialla, gli attraversamenti pedonali non realizzabili sperimentalmente con la tecnologia LED, affinché abbiano un maggior contrasto sull’asfalto e possano essere maggiormente visibili in orari diurni e notturni, onde evitare o limitare il numero degli incidenti stradali”.

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

L'articolo Troppi incidenti a Cagliari e strade buie, sos a Truzzu: “Mettiamo le strisce pedonali a Led come nelle città europee” proviene da Casteddu On line.