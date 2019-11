Pulizia straordinaria nei canali per difendere 25 Comuni dalle alluvioni

“Un’attività di prevenzione non perfetta ma perfettibile”, ha commentato Carrus, “che continuerà nel periodo invernale. Un’attività ordinaria, istituzionale, del Consorzio in difesa dei territori, che diventa, però, straordinaria per il carico degli investimenti, pari a 300 mila euro”.

Il Consorzio di bonifica di Oristano corre ai ripari per mettere in sicurezza da possibili alluvioni i 25 paesi che ricadono nel territorio di sua competenza, con un grosso piano di pulizia e bonifica. Il progetto è stato illustrato questa mattina nella sede dell’Ente dal commissario straordinario, Cristiano Carrus, e dal dirigente Serafino Meloni, che hanno elencato i diversi lavori portati avanti dal Consorzio negli ultimi mesi, su una superficie di oltre 35 mila ettari.

Fonte: Link Oristano

