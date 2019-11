Tre studenti oristanesi premiati col corso di guida sicura

Sara Safe Factor è al suo 14° anno di attività, con oltre 110.000 studenti finora incontrati, si inserisce nel piano di azione dell’Automobile Club d’Italia a sostegno della campagna ONU che, per il decennio 2010 – 2020 ha l’obiettivo di un ulteriore dimezzamento delle vittime della strada e affianca l’azione della Federazione Internazionale dell’Automobile “FIA for Raod Safety Action”. Il progetto è presente su facebook@SaraSfafeFactor.

L’Aci, attraverso Sara Safe Factor, ha promosso anche in Sardegna il progetto sulla sicurezza stradale, incontrando centinaia di studenti nell’unica tappa di Oristano, con il testimonial dell’iniziativa Andrea Montermini, il driver già F.1, pluri campione GT da sempre legato a marchio Ferrari ed istruttore di guida professionista. L’obiettivo rimane quello di dimezzare le vittime della strada nel decennio che sta per chiudersi.

Marillina Meloni ha messo in rilievo l’impegno dei tre studenti e li ha invitati a prestare la stessa attenzione nella guida dell’auto. Stesso invito è arrivato dai dirigenti dell’Aci, che ha avviato da anni importanti iniziative anche a livello locale per formare le nuove generazioni di giovani ad una guida sicura e responsabile.

La dirigente scolastica del “Mossa”, Marillina Meloni, insieme al presidente e al direttore dell’Aci di Oristano, Mario Maulu e Alessandro Paita, hanno incontrato i tre studenti che si sono distinti durante l’anno scolastico. Non solo nell’ambio delle attività scolastiche e del proprio corso di studi, ma anche per il loro impegno extrascolastico.

Sono tre studenti delle 5^ dell’Istituto tecnico Lorenzo Mossa ad aver ricevuto i buoni per il corso gratuito di Guida Sicura offerto dall’Automobile Club Oristano in occasione del Sara Safe Factor, il progetto di Sara Assicurazioni e Automobile Club d’Italia sulla sicurezza stradale, che ha trovato grande partecipazione lo scorso 16 aprile.

Fonte: Link Oristano

