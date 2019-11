Forestas: condizioni Uil per contratto

Nel passaggio dal contratto di dipendenti agricoli a quello del sistema pubblico regionale i lavoratori di Forestas devono conservare le tutele di cui godevano prima; inoltre, i 1200 precari devono essere assunti a tempo indeterminato. Sono i due punti principali indicati nella piattaforma che Uila e Uil Fpl presenteranno domani al Coran, il Comitato per la rappresentanza negoziale che, sentiti i sindacati, formalizzerà la modifica entro il 31 dicembre.

"E da questo momento - ha spiegato il segretario nazionale Uila Stefano Mantegazza oggi a Cagliari per illustrare la piattaforma ai lavoratori - il tempo delle attese è finito, i lavoratori pretendono di capire come saranno inquadrati".

C'è una data entro la quale il transito dovrà essere completato, il primo gennaio. "Siamo a metà novembre quindi bisogna correre - aggiunge - e la Regione deve dare chiarimenti sulle risorse che intende stanziare per questa operazione".

Risorse che "dovranno essere certe non solo per il primo anno ma anche per il futuro".

Tornando alla piattaforma, Mantegazza ricorda che "i lavoratori stagionali oggi sono coperti da ammortizzatori agricoli per i periodi di inattività, la soluzione per loro deve essere l'assunzione a tempo indeterminato".

Quanto ai dipendenti già stabilizzati, oltre quattromila, "col vecchio contratto era prevista la cassa integrazione in caso di maltempo, quindi interveniva l'Inps, domani la Regione dovrà garantirli sul piano salariale anche in quei giorni in cui non potranno lavorare".

Per il segretario nazionale di Uil Fpl, Michelangelo Librandi, "c'è un lavoro importante da fare perché questo passaggio è una esperienza unica sul territorio nazionale, ma abbiamo le competenze necessarie per dare dignità ai lavoratori". La segretaria regionale di Uil Fpl, Fulvia Murru, sottolinea che "è arrivato il momento di dare risposte concrete, ci sono due leggi regionali e noi vogliamo accelerare il passaggio dentro il sistema regionale pubblico e va fatto subito". Per il momento, continua, "le risorse sono insufficienti, abbiamo chiesto che siano integrate perché non bastano per stabilizzare i 1200 precari". Secondo le stime, per la stabilizzazione dei precari saranno necessari circa tre milioni di euro.