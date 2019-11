Centro Cash è il fornitore ufficiale del Cagliari Calcio

Centro Cash,

azienda di riferimento in Sardegna nella distribuzione all’ingrosso specializzata nella fornitura di prodotti alimentari e non alimentari verso il canale Ho.re.ca e Trader, annuncia la sponsorship del Cagliari Calcio per la stagione sportiva 2019-2020, l’anno del centenario.

L’accordo, per il settimo anno consecutivo, conferma la vicinanza ed il forte legame di Centro Cash alla squadra rossoblù.

Nell’ambito della partnership, Centro Cash è presente con il proprio brand come “back sponsor” sul retro delle maglie della Primavera, ed inoltre si occupa della selezione e della fornitura dei prodotti per l’alimentazione di tutte le squadre giovanili e della prima squadra.

L’ amministratore delegato di Centro Cash, Giorgio Annis esprime la sua soddisfazione: “Per il settimo anno consecutivo, abbiamo deciso di sostenere il Cagliari Calcio nel suo impegno non solo di società sportiva di altissimo livello ma anche di portatrice dei valori della nostra terra e del nostro popolo. Con entusiasmo abbiamo accettato la proposta di affiancare i giovani della primavera come sponsor di maglia; siamo orgogliosi, inoltre, di essere stati scelti dal Cagliari Calcio come fornitori ufficiali per la selezione e la fornitura dei prodotti per l’alimentazione di tutte le squadre giovanili e della prima squadra. La scelta del Cagliari Calcio conferma la nostra capacità di rappresentare i valori della Sardegna, come già riconosciuto da oltre 14.000 professionisti che si servono abitualmente da noi”.

Il direttore commerciale Stefano Melis dichiara: “Abbinare ai nostri ragazzi della Primavera ed avere come fornitore un partner importante come Centro Cash, che negli anni ha sempre mostrato una forte connessione con lo sport e col territorio dove opera, è in linea con i nostri valori e motivo di grande soddisfazione”.

L’AZIENDA

Centro Cash nasce nel 2005 ad Oristano come realtà distributiva emergente, diventando nel tempo un player strategico nel mercato regionale, con le aperture delle unità commerciali di Olbia, Nuoro e Cagliari.

Oggi Centro Cash gestisce un parco clienti fidelizzato, in continua crescita, composto da oltre quattordicimila aziende e professionisti. L’ assortimento, ampio e profondo con oltre 15.000 referenze, offre una segmentazione completa per mondi, formati, brand e fasce prezzo che coprono ogni esigenza dei diversi target commerciali.

Per meglio seguire gli attuali trend di consumo, i punti vendita sono stati dottati di reparti specialistici di ortofrutta, pescheria e carne. I reparti freschi e surgelati sono stati recentemente ampliati e ristrutturati in un’ottica di miglioramento dell’efficienza, sostenibilità ambientale ed ampliamento assortimentale.

Nella costruzione dell’offerta commerciale si è da sempre privilegiato l’inserimento e la promozione delle produzioni Sarde, prestando particolare attenzione allo sviluppo dei diversi localismi, al fine di poter contribuire attivamente allo sviluppo socio-economico del territorio.

