Corsi di formazione gratuiti per occupati: riaprono le domande di partecipazione

L’Ente di Formazione Professionale Promoform accreditato dalla Regione Autonoma della Sardegna, comunica che sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione per corsi di formazione gratuiti rivolti agli occupati (titolari di partita IVA, imprenditori senza dipendenti e tutti i lavoratori) nell’ambito del progetto “Filiere integrate del Parteolla e del Basso Campidano” fino al 25 Novembre 2019, per i seguenti corsi:

“ICT, comunicazione e promozione dell’impresa” di 100 ore

“Promozione di itinerari Enogastronomici e Turismo Esperienziale” di 100 ore

I corsi si terranno nella sede di Settimo San Pietro sita in via Carducci n.1 e saranno completamente gratuiti grazie al finanziamento della Regione Autonoma della Sardegna e del Fondo Sociale Europeo attraverso il POR 2014/2020. I corsi per gli occupati sono finanziati attraverso gli Aiuti di Stato e, in particolare i Regolamenti (UE) n.1407/2013, n.717/2014, n. 1408/2013.

Il progetto è il risultato di un’attività di ricerca e analisi del territorio realizzata da Promoform con la preziosa collaborazione dei partners strategici Sardegna Sapere e Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano.

Per maggiori informazioni è possibile scaricare le schede con tutti i dettagli relativi ai corsi dal sito web www.promoform.net oppure contattare 070/499807.

