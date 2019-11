Guardate come si viaggiava su un’antica nave punica al largo del Sinis

“La ricostruzione della nave”, spiega Iomar Ferrino, che si è occupato della progettazione, “è stata minuziosa e si è basata su soli disegni e dati. Se stampata in 3D o affidata a un maestro d’ascia potrebbe anche navigare su mare. Dall’imbarcazione sarà possibile vedere la costa del Sinis, in particolare Capo Frasca, Tharros, il Montiferru e l’Isola di Mal di Ventre”.

“Questo lavoro”, commenta il sindaco di C abras Andrea Abis, “è solo il primo di tanti. Il progetto sarà oggetto di approfondimento nei prossimi mesi e anni, per ampliarlo anche al sito archeologico di Cabras o ai Giganti di Mont’e Prama”.

Fonte: Link Oristano

