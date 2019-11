“Facciamo ripartire il cantiere sulla diga Monti Nieddu”, la protesta sulla Ss 195

L’iniziativa anticipa la manifestazione in programma domani dalle 10 sotto l’assessorato regionale ai Lavori pubblici in Viale Trento a Cagliari che si inserisce nel quadro nella mobilitazione nazionale per il rilancio del settore con presidi e manifestazioni in cento piazze.

Il cantiere di Monti Nieddu fermo da vent’anni è stato scelto come simbolo della lentezza dei lavori che ingessano da Nord a Sud dell’Isola tantissime opere bloccate soprattutto per ragioni burocratiche. “Oggi stiamo stati sulla 195 e domani saremo sotto l’assessorato guidato da Frongia – hanno detto i segretari regionali Fillea Erika Collu, Filca Giovanni Matta e Feneal Marco Foddai – perché alcune delle proposte contenute nella piattaforma nazionale possono essere vagliate anche dalla Regione, alla quale abbiamo chiesto e continuiamo a chiedere azioni mirate a sostegno di un settore traino per tutta l’economia”. In particolare, le categorie chiedono un tavolo permanente con tutti i soggetti coinvolti per monitore le opere in corso d’opera ma anche per vagliare le ulteriori infrastrutture necessarie.

