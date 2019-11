A 34 piccoli comuni dell’oristanese i soldi per sistemare le strade

Provvedimento della giunta regionale. Ecco chi beneficerà delle risorse Sono 34 i comuni della provincia di Oristano che accederanno ai fondi destinati dalla giunta regionale ai lavori di manutenzione e messa in sicurezza della rete viaria. Lo ha reso noto il presidente della seconda commissione regionale, il consigliere oristanese Alfonso Marras, dando conto della delibera approvata due giorni fa dall’esecutivo su proposta dell’assessore regionale ai lavori pubblici Roberto Frongia. “La giunta regionale ha stanziato dieci milioni di euro”, ha spiegato il presidente Marras. “Si tratta di risorse derivanti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020–Patto Sardegna che l’Assessorato dei Lavori Pubblici ha messo a disposizione in chiave di sostegno allo sviluppo e contro lo spopolamento”.

I comuni interessati sono Aidomaggiore, Albagiara, Ardauli, Assolo, Asuni, Baradili, Baressa, Bidonì, Curcuris, Flussio, Gonnoscodina, Gonnosnò, Laconi, Magomadas, Modolo, Montresta, Neoneli, Nughedu Santa Vittoria, Nureci, Pau, Ruinas, Sagama, Scano di Montiferro, Senis, Sennariolo, Simala, Sini, Sorradile, Suni, Tinnura, Tresnuraghes, Ula Tirso, Villa Sant’Antonio e Villa Verde. Nello specifico, le risorse sono destinate all’attuazione di un “Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne” finalizzato ad interventi straordinari riguardanti le strade secondarie a gestione comunale. In sostanza, gli interventi consentiranno ai Comuni di procedere con l’adeguamento e la manutenzione della rete viaria, con evidenti benefici in termini di maggiore sicurezza stradale.

“Il piano prevede, per i 34 comuni della Provincia di Oristano in possesso dei requisiti, un contributo complessivo di € 1.889.558,86 destinato al miglioramento e messa in sicurezza delle strade”, spiega ancora il presidente della commissione lavori pubblici del consiglio regionale Alfonso Marras. “Questo intervento, riveste notevole importanza per i piccoli comuni delle aree interne che potranno dare soluzione alle situazioni di particolare criticità, garantendo la messa in sicurezza della viabilità e consentendo anche un maggiore sviluppo economico e sociale del territorio”. Il presidente Marras ha voluto esprimere “soddisfazione e apprezzamento per l’opera dell’assessore regionale ai lavori pubblici, Roberto Frongia, che dimostra sensibilità e attenzione anche verso i territori più interni e a rischio spopolamento”. Giovedì, 14 novembre 2019 L'articolo A 34 piccoli comuni dell’oristanese i soldi per sistemare le strade sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano