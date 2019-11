Mancato commissariamento, sit-in dei lavoratori Forestas a Cagliari

Il S.A.Di.R.S. (principale sindacato degli Operai e Impiegati Agenzia Fo.Re.S.T.A.S.) ha informato nelle scorse ore le autorità che i lavoratori saranno in assemblea e davanti alla sede del Presidente della Regione Sarda a villa Devoto (viale Merello) a Cagliari il prossimo lunedì 18 novembre .

L’assemblea vuole sollecitare la nomina del Commissario dell’Agenzia, indispensabile per approvare il Bilancio ed altrettanto fondamentale per gli atti necessari alla definitiva assunzione dei colleghi attualmente a Tempo Determinato , con un contratto a tempo pieno e indeterminato: “È gravissimo lasciare un’Agenzia come la nostra senza vertici dal 2 ottobre scorso , la cosa sta diventando preoccupante, specie dopo 43 giorni senza l’ombra di una soluzione – dicono i componenti della Segreteria Regionale” che aggiungono – “ una Sentenza del Tribunale di Nuoro impone alla Regione di stabilizzare i precari che dopo vent’anni di contratti a tempo determinato, non possono essere riassunti a sette mesi. Gli assessori al Personale e all’Ambiente hanno già trovato una soluzione, la capacità assunzionale è stata determinata ed è sufficiente, grazie ai tanti pensionamenti registrati negli ultimi tempi: ma senza un commissario non è possibile procedere agli adempimenti per la loro assunzione!

“ Attendiamo – continuano dalla Segreteria del SaDiRS – quelle interlocuzioni che il Presidente ci aveva assicurato a settembre, ma che non abbiamo mai potuto ancora avere. Adesso è il momento dell’attenzione verso questa nostra macchina organizzativa per la quale in teoria si sono risolti i due più grossi problemi (precariato e assetto contrattuale) ma che in pratica non riesce a trovare pace”.

L’assemblea sarà l’occasione per discutere della situazione contrattuale, dove la mancanza del Commissario Straordinario sta causando difficoltà anche al tavolo contrattuale per definire il passaggio al Ruolo Unico Regionale : senza un Bilancio Approvato, diventa difficile anche formalizzare le risorse da destinare al passaggio dei dipendenti Forestas al Ruolo Unico Regionale: “E questo è un altro problema ancora, poiché con il contratto attualmente vigente anche gli interventi di Protezione Civile sono a rischio-paralisi , essendosi abbattuta anche la scure della Corte dei Conti sui Dirigenti Forestas che, sino all’altro giorno e per tanti anni addietro, per far funzionare l’Agenzia avevano attribuito “mansioni superiori ” necessarie al mantenimento dei servizi essenziali”.

L'articolo Mancato commissariamento, sit-in dei lavoratori Forestas a Cagliari proviene da Casteddu On line.