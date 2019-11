Paura nella notte in via Is Mirrionis, fiamme in uno scantinato: palazzo invaso dal fumo

La Sala Operativa 115 del Comando Vigili del Fuoco di Cagliari è stata allertata dalla polizia per un incendio che si è sviluppato in uno scantinato in via Is Mirrionis.

Sono state inviate due Squadre di pronto intervento con APS, per un totale di sedici unità.

All’arrivo sul posto, una squadra si è occupata dello spegnimento delle fiamme, reso difficile dalla grande quantità di materiale stivato, e l’altra si è preoccupata dell’assistenza alle diverse famiglie residenti ai piani superiori.

Quattro i piani fuori terra, alcuni occupanti sono scesi in strada in autonomia, poi le scale sono diventate impraticabili per l’invasione di fumo.

In via precauzionale sul posto è stata richiesta la presenza del 118.

Fonte: Casteddu On Line