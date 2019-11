Il re italiano della pizza è di Quartu, Cristian Tolu trionfa in Campania

“Sono strafelice anche per il secondo posto finale conquistato nella categoria pizza in teglia”, spiega a Casteddu Online il 32enne, da anni alla guida di una pizzeria a Flumini di Quartu. “Faccio questo lavoro ormai da quindici anni, dedico la coppa a tutti i miei amici e alla mia famiglia”.

Cristian Tolu, 32enne di Quartu Sant’Elena, è il pizzaiolo più bravo d’Italia nella categoria “in pala”. L’11 e dodici novembre scorsi ha conquistato tutti durante il campionato nazionale “Pizza doc 2019” a Nocera Inferiore, in Campania. E, proprio nella patria della pizza, Tolu ha informato una specialità da leccarsi i baffi: impasto rigorosamente di semola e, sopra, mallone irpino (un piatto contadino povero con erbe selvatiche e patate), salsiccia fresca, stracciatella di bufala e tarallo napoletano sbriciolato con mandorle. Il campionato, ormai giunto alla sesta edizione, ha visto la partecipazione di più di 350 pizzaioli e pizza chef provenienti non solo dall’Italia ma anche da Croazia, Slovenia, Spagna, Inghilterra ed Olanda.

Fonte: Casteddu On Line

