Cagliari, paura a Stampace: voragine in strada davanti al San Giovanni di Dio

Vigili del fuoco e Polizia Municipale in questi istanti davanti al San Giovanni di Dio. L’intervento reso necessario dall’apertura di una voragine in via Ospedale. Da tempo la strada di Stampace soffre dello stress legato dal traffico (via Ospedale e via Porcell collegano via Roma a San Benedetto) di auto e mezzi pubblici. E i cedimenti nella zona si verificano ripetutamente. La foto è del consigliere comunale Marcello Polastri.

