Divampa un incendio in una villetta a Chia: paura per alcune bombole di gas

Un incendio è divampato questa mattina in una villetta a Chia. L’allarme alla sala operativa del comando provinciale è arrivata attorno alle 9:30, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con sette operatori e due automezzi. Il rogo ha interessato un deposito di attrezzi. Paura per la presenza di alcune bombole di gas, che sono state tempestivamente messe in sicurezza all’esterno. Il

tempestivo intervento dei pompieri, ha evitato che le fiamme si propagassero all’intera casa e alle strutture adiacenti. Fortunatamente nessun ferito, s

ul posto anche gli agenti della Polizia locale.

