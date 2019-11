Giovane investita, all’ospedale

L’incidente si è verificato questa sera a Oristano

Una giovane è stata investita questa sera intorno alle 19 in via Cagliari a Oristano. La giovane è stata trasportata in ospedale con un’ambulanza del servizio 118.

L’incidente si è verificatosi in via Cagliari, a poche decine di metri dall’incrocio con via Michele Pira. Sul posto è intervenuta la polizia locale.

Secondo i primi accertamenti la donna ha attraversato fuori dalle strisce pedonali ed è stata travolta da un’utilitaria Citroen.

La via Cagliari anche nelle scorse settimane è stata già teatro di altri incidenti che hanno visto coinvolti pedoni.

Mercoledì, 13 novembre 2019

