Apocalisse Venezia, il Sindaco Brugnaro: “Ci giochiamo la credibilità del Paese”

E’ iniziata la conta dei danni dopo il disastro dell’alta marea a Venezia che ha affogato la città, provando morte e distruzione. E purtroppo le previsioni non dicono nulla di buono, dopo il picco di 187 centimetri della scorsa notte, ne è previsto uno nuovo dopo le 23 di 125 centimetri. Il sindaco Luigi Brugnaro durante la conferenza di questo pomeriggio: “Danni molto pesanti, partiamo dall’emergenza per risolvere insieme, finalmente, i problemi di Venezia. Ne va della credibilità dell’intero Paese”

#AcquaAlta |Conferenza stampa dopo l'acqua alta del 12 novembre nella sede della Protezione civile del Veneto a #Marghera . . Il sindaco @LuigiBrugnaro: "Danni molto pesanti, partiamo dall'emergenza per risolvere insieme, finalmente, i problemi di Venezia"

#AcquaAltaVenezia è alle prese con i danni molto ingenti causati dall'acqua alta eccezionale che ieri sera ha colpito la città

