Dopo le proteste, lavori contro il fango nella scuola di via Solferino

Operai del Comune al lavoro fino a questo pomeriggio in via Solferino per sistemare l’ingresso principale della scuola elementare. Un accesso sterrato, senza ghiaia e passerella che con l’arrivo delle prime piogge aveva reso impraticabile il passaggio per genitori e figli ma anche per gli insegnanti e tutto il personale scolastico.

Una situazione, dovuta anche alla scarsa manutenzione stando al parere di qualche genitore, che si aggiungeva ai disagi creati dal cambio di senso di marcia di via Oberdan, percorribile da via Meloni verso via Othoca, che ha generato lamentele da parte di diversi genitori costretti a “improbabili giri” per poter tornare davanti al cancello dell’edificio scolastico.

Mercoledì, 13 novembre 2019

