“Se tutto il paese non vuole la discarica, faremo un passo indietro”. Lo ha detto il sindaco di Morgongiori, Renzo Ibba, all’indomani della presentazione pubblica del progetto di realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi nell’ex cava di perlite, a Serra Bingias. La presentazione da parte della società proponente A&T Project Srl ha suscitato diverse critiche da parte dei cittadini presenti, che hanno sollevato preoccupazioni per l’ambiente e per la salute.

Il sindaco del paese ha annunciato anche un’assemblea popolare, alla quale sarà invitato un tecnico, con il compito di spiegare dettagliatamente tutti i profili del piano di realizzazione e di funzionamento dell’impianto di smaltimento di rifiuti, nel quale sarà conferito anche materiale in amianto.

“Noi riteniamo che il progetto sia valido”, ha commentato Ibba, “ma ci sarà un confronto su questo. Non andiamo per conto nostro”.

“Se dopo l’assemblea, in cui mi auguro ci sia un confronto pacato, non ci saranno le condizioni”, ha detto ancora il primo cittadino di Morgongiori, “noi non andiamo avanti, non faremo nessun blitz”.

“La pratica”, ha precisato Ibba, “non era nascosta, ma come tutte le delibere e le determine che produce il Comune, è sempre stata messa nel sito istituzionale”.

Quanto all’assenza dell’amministrazione nella giornata di ieri, il sindaco ha risposto così: “La Regione ci ha chiesto la disponibilità della sala in un giorno e un orario fissato da loro e noi abbiamo messo a disposizione l’aula nell’ex scuola, ma non c’era per noi una convocazione”.

“La convocazione sarà per tutti i sindaci per la conferenza di servizi”, ha concluso Renzo Ibba, “e ciascuno potrà dire la sua”.

Mercoledì, 13 novembre 2019

