A Cagliari monumenti illuminati di bianco e viola in occasione delle giornate mondiali del tumore al polmone e della prematurità

Sabato 16 novembre, in occasione della giornata di sensibilizzazione sul cancro al polmone, la torretta del Palazzo Civico di via Roma sarà illuminata di bianco.

Novembre è il mese di sensibilizzazione mondiale del tumore al polmone, una patologia che rappresenta ancora oggi la principale causa di morte per tumori e che solo in Sardegna fa registrare 900 nuovi casi ogni anno.

A seguire, domenica 17 novembre, sarà illuminata di viola la torretta del Bastione di Saint Remy, in segno di adesione e partecipazione alla Giornata mondiale della prematurità.

La Giornata viene celebrato in decine di Paesi nel mondo ed ha l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema della prematurità. Affrontarla, per i genitori, significa dover convivere, per un certo periodo, con paure e ansie alle quali non sono preparati e soffrire del distacco forzato dal proprio figlio.

Fonte: Casteddu On Line