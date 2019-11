Ad Assemini apre lo sportello Europa del Comune

Che cosa è lo sportello Europa del Comune di Assemini? Lo Sportello Europa del Comune di Assemini nasce con l’obiettivo di accompagnare cittadini e utenti nel percorso di apprendimento delle opportunità offerte dai programmi di finanziamento dell’Unione Europea , trasmetterne i valori e sviluppare la cultura d’impresa. Grazie alla presenza di professionisti esperti del settore, lo Sportello è uno strumento operativo e consulenziale a supporto, da un lato, dell’Amministrazione comunale e, in parallelo, delle imprese e dei cittadini, per promuovere uno sviluppo del territorio che coinvolga tutti gli attori interessati al supporto offerto dall’Unione Europea attraverso i numerosi interventi e programmi promossi dalle sue Istituzioni.

Venerdì 15 novembre, alle ore 17, presso Sala conferenze dello Sportello Europa (1° piano) di Via Cagliari 3 ad Assemini si svolgerà l’evento di lancio finalizzato a promuovere le attività dello Sportello Europa del Comune. Dopo i saluti istituzionali di Sabrina Licheri (sindaca di Assemini) e Diego Corrias (Assessore al Lavoro e Sviluppo Economico), intervengono Raimondo Schiavone (Amministratore Unico della Primaidea Srl), Carlo Marcetti (economista), Stefano Gregorini (Presidente di Urban Center), Antonello Chessa (Responsabile del Centro Europe Direct Regione Sardegna) e Pierpaolo Spada (Segretario Confartigianato Imprese Sud Sardegna). Durante l’evento il pubblico potrà rivolgere domande ai relatori in relazione alle attività offerte dallo Sportello.

Fonte: Casteddu On Line

