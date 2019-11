Venezia, l’acqua alta sommerge San Marco e porta distruzione e morte: “Un’apocalisse”

Venezia è sotto lo scacco dell’acqua alta. Dopo i due morti registrati nelle ultime ore, tutta la città si trova a fare i conti con una situazione definita “apocalittica” dal governatore veneto Luca Zaia. Danni ingenti in piazza San Marco e al teatro La Fenice, inclusi vari hotel. Acqua che si mischia al fango, e purtroppo non è finita: stasera è previsto un nuovo picco di centoventi centimetri, dopo i centottanta di ieri notte. Non solo acqua, purtroppo: un incendio è scoppiato nel museo di Cà Pesaro, e intanto il Centro Maree informa che domani, giovedì quattordici novembre, è atteso un picco massimo di un metro e trenta centimetri. Per vedere tutte le foto di Venezia devastata dall’acqua alta è sufficiente cliccare qui . La notizia completa su Quotidiano.net: https://www.quotidiano.net/cronaca/venezia-acqua-alta-previsioni-1.4883191

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.