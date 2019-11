Riattivata la cassa automatica ticket dell’ospedale di Oristano

Era bloccata da lunedì sera

Dall’Assl di Oristano riceviamo e pubblichiamo

In merito all’articolo “Disagi in ospedale: fuori uso da due giorni la macchinetta per pagare il ticket”, si precisa che la cassa automatica per il pagamento del ticket dislocata all’ingresso del corpo principale dell’ospedale San Martino di Oristano è andata fuori uso alle ore 21.09 di lunedì 11 novembre ed è tornata in funzione questa mattina alle ore 10 (non quindi da due giorni).

Tempestivamente dal Servizio Cup è stato richiesto il ripristino del servizio, che non è potuto essere immediato in quanto è stato necessario effettuare un intervento complesso.

Si ricorda in ogni caso che presso lo stesso ospedale San Martino di Oristano è presente un’altra cassa automatica per il pagamento del ticket, dislocata presso il Pronto Soccorso e ugualmente attiva h 24, ed un’altra si trova presso il Poliambulatorio di Oristano, nella vicina via Pira. Nel caso in cui si verificassero dei malfunzionamenti di una delle casse automatiche – che sono peraltro fisiologici e spesso causati da un utilizzo inappropriato da parte di alcuni utenti – i cittadini hanno a disposizione quindi altre due macchine in alternativa, oltre agli sportelli ticket.

Mercoledì, 13 novembre 2019

