Chiosco ad Abarossa sequestrato dalla Capitaneria di porto di Oristano

L’attività, avviata già da qualche mese dagli uomini della Capitaneria di Porto di Oristano, va ad inquadrarsi nell’opera di verifica del regolare introito dei canoni demaniali, del rispetto dei limiti delle superfici assentite in concessione e del rispetto delle normative nazionali e regionali in campo ambientale.

Viene contestata una abusiva occupazione su un’area demaniale marittima di circa 212 metri quadrati. All’ interno dell’area sottoposta a sequestro, è stata accertata dai militari della capitaneria la realizzazione di opere edilizie in assenza del relativo titolo autorizzativo, peraltro in area di pregio paesaggistico.

Fonte: Link Oristano

