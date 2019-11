Cagliari, un senegalese vendeva droga a un minorenne: arrestato dai Baschi Verdi in via Roma

Con

tinua

senza sosta

l’attività

del

Comando Provinciale di Cag

liari

finalizzata

al

contr

asto

dello

spaccio e

della

diffusione d

i

sostanze stupefacenti

nel

c

apoluogo

sardo

,

un

fenomeno

la cui diffusione non riguarda più soltanto alcune zone del territorio (periferiche

o

degradate) o particolari orari (ore serali o notturne), ma che vede il proprio

manifestarsi

anche

durante il giorno e nelle

zone

centrali e

principali

delle

città

.

Difatti,

ella

giornata di

ieri

,

a

metà mattina,

i

Baschi Verdi della 2^ Compagnia Cagliari

hanno

tratto in arresto un

trentenne

di origine senegalese, senza fissa dimora

,

colto in

flagranza

nell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Transitando

in via Roma nell’esecuzione di un

o

dei diuturni servizi di presidio e controllo

economico

del territorio,

i

Finanzieri ha

nno

notato

,

nei parcheggi del controviale di via

Roma

a Cagliari,

dei

movimenti circospetti tra un soggetto di colore ed un ragazzino,

riconducibili,

a prima vista, alla una cessione di sostanza stupefacente.

I

Baschi

Verdi sono

quindi

immediatamente

intervenuti

,

fermando sia l’acquirente, un

ragazzo

minorenne residente nell’hinterland, sia lo spacciatore.

I

militari hanno pertanto accertato la vendita di una dose da 0,5 grammi di hashish ed

hanno

altresì sequestrato allo spacciatore ulteriori 7,7 grammi di hashish – già divisi in dosi

–

e 92 euro in monete e banconote di piccolo taglio.

Il

soggetto

,

gravato da numerosi e peraltro recenti precedenti specifici per spaccio di

droga,

è

stato

tratto

in arresto per il reato di cui all’art. 73 del DPR 309 del 1990

e

tradotto

alla

casa circondariale di Uta

;

il minore acquirente è stato

invece

segnalato

alla locale

Prefettura.

Fonte: Casteddu On Line

