La “nuova” Fiera? Meglio, la Sardegna Expo? È a pagamento: sei euro il costo del ticket per entrare e poter visitare i sei padiglioni all’interno dei quali stanno per finire, in ritardo rispetto all’orario di apertura, i lavori per arredare al meglio gli stand. Un solo ingresso, quello del viale Diaz, e un percorso quasi obbligato: non ci sono più i giochi, addio anche ai trattori “simbolo” della Campionaria ma, tra i soli sei padiglioni aperti, è il trionfo del food e della bigiotteria: ci sono stand che propongono gioielli, il “croccante della sposa” e il torrone, ma anche tappeti e società di investimento che si mettono “in vetrina”. In fondo c’è l’area food, ancora sbarrata e vuota a un’ora dall’apertura ufficiale dei cancelli. E, alle undici, c’erano ancora tanti operai indaffarati a montare pannelli divisori o scaricare dai furgoncini la merce da esporre. Insomma, a prima vista sembra essere una Fiera “mini” e che, per certi versi, sembra richiamare la “storica” ma decaduta Campionaria. Dai piani alti del Centro servizi per le imprese sperano in una buona affluenza soprattutto la sera, quando sono previsti concerti e sfilate di moda, così come convegni e show cooking spalmati da oggi sino a domenica.

Impossibile fare previsioni: durante l’Expo Mediterraneo di aprile 2018 non si pagava nemmeno un centesimo e le presenze, comunque, non erano state certo alte. Adesso c’è l’obolo da versare, le casse sono aperte dalle dieci del mattino alle venti. Impossibile, tuttavia, non notare che soprattutto i padiglioni centrali, per decenni “regno” di olive pugliesi, porchette romane e arancini siciliani sono desolatamente vuoti. E tra gli standisti c’è chi spiega di aver dovuto pagare, per poter esporre cinque giorni, mille euro per uno spazio di venti metri quadri.

L'articolo Cagliari, 6 euro per visitare la “nuova” Fiera: nei padiglioni statue nuragiche, dolci e gioielli proviene da Casteddu On line.