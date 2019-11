Laconi, anziano colpito da infarto mentre guida: i carabinieri gli salvano la vita 

Stava guidando tranquillamente la sua automobile quando è stato colpito da un infarto. Un sessantanovenne di Laconi, fortunatamente, è stato salvato da alcuni carabinieri che l’hanno notato mentre si stava accasciando al volante della macchina. Il fatto è avvenuto nella centralissima via Roma, a poca distanza dalla caserma: i militari hanno subito chiamato il 118 e, dopo pochi minuti, l’elisoccorso è atterrato nel campo sportivo cittadino. L’anziano è stato trasportato sino all’aereo con l’ambulanza e poi, una volta a bordo, i soccorritori l’hanno portato all’ospedale di Nuoro. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Fonte: Casteddu On Line

